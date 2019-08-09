Пензенцы ищут хозяина собаки с разноцветными глазами

С просьбой помочь найти старого или нового хозяина для необычного питомца к пользователям соцсети обратились сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным». Они выложили в группе обращение пензячки, заметившей на улице черного пса, у которого один глаз голубой, а второй — темно-коричневый.
«Потеряшка! Сегодня с утра его видела на остановке на проспекте Победы. Песик с разными глазами. Красивый, очень ласковый», — отметила девушка.
Подписчики в комментариях сообщили, что пес в ошейнике бегает по Пензе уже давно.
«Вчера его в Заводском районе видела», — откликнулся один из пользователей.
Узнать о том, как забрать себе необычного питомца, или сообщить о местонахождении его хозяина можно здесь.
Ранее «Пенза-Пресс» сообщало о другом псе-«потеряшке», который несколько дней ждал хозяина под дождем.