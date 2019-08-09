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В Пензе с начала года сдали на 200% больше жилья, чем в 2018 — Кувайцев

9 августа в 15:49 204 просмотра
, чем за аналогичный период 2018-го.

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В Пензе за семь месяцев с начала года ввели в эксплуатацию 211 тысяч кв. метров жилья — более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Об этом мэр Виктор Кувайцев 9 августа сообщил на своей странице в Facebook. Он поздравил пензенских строителей с предстоящим профессиональным праздником, который отмечается 11 августа, и рассказал о показателях в этой отрасли.

«Сегодня проходят праздничные мероприятия в преддверии Дня строителя. Поздравляю всех представителей этой благородной профессии! Ваша задача — созидать, благодаря вашему труду Пенза растет и преображается. В настоящее время в городе 16 застройщиков возводят многоэтажные жилые дома на 42 строительных площадках. За семь месяцев этого года уже введено в эксплуатацию 211 тысяч кв. метров жилья (это более чем 200 процентов к уровню прошлого года). Всего до конца года планируется сдать 270 тыс. кв. метров жилья, речь идет о многоэтажном строительстве», — отметил Виктор Кувайцев.

Он поблагодарил строителей за труд, пожелал им успехов и достижения новых профессиональных высот на благо города.

Ранее информагентство сообщало о том, что в Пензе прошла торжественная церемония обновления Галереи славы и почета строителей региона с участием губернатора Ивана Белозерцева.

Фотография: Скриншот - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev

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