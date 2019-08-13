В Пензе нашли 22 постоянных места незаконной торговли арбузами и дынями

В Пензе есть множество мест, где разрешено продавать арбузы и дыни. Приобретая там бахчевые, горожане могут не опасаться за свое здоровье. Однако практически ежедневно проверяющие находят несанкционированные точки продажи.

Как сообщила начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк, на сегодняшний день в ходе проверок выявили 22 постоянно действующие точки, где нелегально торгуют овощами, фруктами и бахчевыми со столов и машин.

В частности, незаконную торговлю обнаружили на ул. Луначарского, 39, ул. Клары Цеткин, 55, пр. Победы, 126, пр. Строителей, 90, пр. Строителей, 134а, пр. Строителей, 64, ул. Ладожская, 155, ул. Мира, 8, ул. Бийская, 7.

«У продавцов не было документов, подтверждающих качество и безопасность товара, медицинских книжек, основания для размещения торговых точек на муниципальных земельных участках, нет регистрации предпринимателя в налоговом органе. Всего с мая было составлено 285 протоколов за торговлю в неустановленных местах», — рассказала Ольга Жовтяк.

Рейды проводятся еженедельно. Обстановку мониторят сотрудники управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы, администраций районов города, пензенского УМВД, регионального управления Россельхознадзора.

Где разрешено торговать бахчевыми культурами?

В Пензе — несколько сотен предприятий торговли, где размещены фреш-зоны, на которых можно продавать арбузы и дыни. Также работают два рынка на улице Бакунина и 27 ярмарок.

Кроме того, в городе предусмотрено 76 мест, где предприниматели могут продавать овощи, фрукты, бахчевые культуры. По результатам аукционов было заключено 45 договоров на размещение таких торговых объектов с 1 мая по 31 октября.

«Предпринимателям постоянно напоминают о необходимости соблюдать санитарные нормы и правила. В частности, запрещено продавать бахчевые с земли. В местах хранения дынь и арбузов должны быть поддоны, контейнеры, подтоварники. Нельзя делать надрезы на бахчевых и продавать их частями», — отметила Ольга Жовтяк.

Администрация Пензы ведет постоянный контроль и пресекает факты несанкционированной торговли.