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Пензенская область — на первом месте в ПФО по темпам ввода жилья

9 августа в 16:15 196 просмотров
, за первое полугодие в регионе ввели в эксплуатацию 335 тыс. кв. метров жилья, это на 38,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По темпам ввода регион находится на первом месте в ПФО.

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По данным Пензастата, за первое полугодие в регионе ввели в эксплуатацию 335 тыс. кв. метров жилья, это на 38,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По темпам ввода регион находится на первом месте в ПФО.

Согласно статистике, подготовленной ведомством к 11 августа, когда строители отметят профессиональный праздник, в настоящее время в регионе в этой отрасли в период с января по июнь было задействовано 24166 пензенцев.

Средняя заработная плата в отрасли составила в июне 26670 рублей, что на 1,4% больше, чем в том же месяце прошлого года. По итогам первого полугодия текущего года средняя зарплата строителей составила 25922 рубля и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 10,8%.

Жилищному строительству в настоящее время присвоен статус приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», в связи с чем данному направлению уделено пристальное внимание.


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