Марьям Хусяинова: в Спутнике вокруг меня счастливые люди (видео)

Марьям Хусяинова не так давно переехала в Спутник. Здесь она и живет, и работает, и, глядя на девушку, можно сказать, что вообще отлично себя чувствует. Сошлись характером — это про Марьям и Спутник.

«Я обожаю Спутник! Например, за цветотерапию: я живу в красном доме, напротив меня — синий дом, желтый дом — это поднимает настроение. Утром я просыпаюсь, смотрю на эти прекрасные улицы, иду бегать, занимаюсь спортом, плаваю и иду на работу. И даже там я получаю удовольствие, потому что люди гуляют вокруг счастливые, классные, кушают мороженое. Я очень люблю это место!» — рассказала Марьям.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.