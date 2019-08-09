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В Сети пензенец сообщил о ДТП с пешеходом на ул. Кирова

9 августа в 16:24 176 просмотров
группе социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места аварии в Пензе. По словам подписчиков сообщества, на улице Кирова сбили пешехода.

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В группе социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места аварии в Пензе. По словам подписчиков сообщества, на улице Кирова сбили пешехода.

На ролике видно, что на проезжей части работают сотрудники полиции. Рядом с машиной сотрудников УМВД стоит автомобиль, в открытом багажнике которого сидит женщина.

«Ул. Кирова. Первой полосы нет. Время — 14:35», — сообщил автор ролика.


В комментариях подписчик группы написал, что на этом участке дороги якобы сбили женщину.

«Тоже там проезжал, у тачки, где заднее левое колесо, на асфальте кровь», — написал в комментариях другой пользователь соцсети.

Официальной информации о причинах ДТП и наличии пострадавших нет.

Ранее информагентство сообщало о другой аварии с пешеходом — 7 августа человека сбили на ул. Коммунистической.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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