Пешеходы чудом уцелели, оказавшись между двух авто во время ДТП в Пензе

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии на ул. Циолковского в Пензе.

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» днем 9 августа появилось сразу несколько постов о ДТП в Заводском районе: сначала опубликовали фото, затем — видеозапись.

Судя по кадрам, один автомобиль начал разворот, а второй ехал следом за ним прямо с довольно большой скоростью. Машины столкнулись, и от удара оба авто отбросило в сторону тротуара, по которому шли два пешехода. Женщина и мужчина заметались, оказавшись между двумя транспортными средствами. Судя по ролику, никто из них в итоге не пострадал.

По словам автора поста, один из водителей якобы был пьян. Отметим, что официальной информации по факту ДТП нет.

Ранее информагентство сообщало об аварии, предположительно, с участием пешехода на ул. Кирова.