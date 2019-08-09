В «Арбековской заставе» теперь можно купить квартиры по эскроу
Пензенская область — победитель конкурса в рамках нацпроекта «Образование»
К. Кузахметов: Предлагаем сократить число проверок бизнеса на 15%
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Наши новости
В Сети пензенец сообщил о ДТП с пешеходом на ул. Кирова
Пензенец снял на видео с десяток машин, припаркованных на газоне
Появилось видео момента ДТП с участием лося в Заречном
В Заречном на дороге сбили лося
«Пензенский форсаж». В центре города мотороллер угодил под грузовик
Пензенцев обеспокоил «падающий» столб в Арбеково
В Пензе на проезжей части оставили трактор — соцсети
«Мастер парковки». Пензенцев возмутило авто на газоне
«Зубы остались бы на бардачке». Кузнечанка рассказала в соцсети о ДТП
Пензенец хочет прогнать поселившихся на крыше многоэтажки бродяг

Пешеходы чудом уцелели, оказавшись между двух авто во время ДТП в Пензе

9 августа в 16:47 202 просмотра
, на котором запечатлен момент аварии на ул. Циолковского в Пензе.

" data-title="Пешеходы чудом уцелели, оказавшись между двух авто во время ДТП в Пензе — Пенза-пресс, рунет за день">

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии на ул. Циолковского в Пензе.

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» днем 9 августа появилось сразу несколько постов о ДТП в Заводском районе: сначала опубликовали фото, затем — видеозапись.

Судя по кадрам, один автомобиль начал разворот, а второй ехал следом за ним прямо с довольно большой скоростью. Машины столкнулись, и от удара оба авто отбросило в сторону тротуара, по которому шли два пешехода. Женщина и мужчина заметались, оказавшись между двумя транспортными средствами. Судя по ролику, никто из них в итоге не пострадал.

По словам автора поста, один из водителей якобы был пьян. Отметим, что официальной информации по факту ДТП нет.

Ранее информагентство сообщало об аварии, предположительно, с участием пешехода на ул. Кирова.

Фотография: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...