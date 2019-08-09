В Никольском районе молодая девушка погибла в ДТП

На 50 км автодороги «Сосновоборск-Никольск» в Пензенской области произошла авария, в результате которой погиб человек.

По предварительным данным, ДТП произошло 9 августа в три часа ночи. Автомобиль «ЗАЗ Шанс» под управлением 21-летней девушки съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Пензенской области, девушка, находящаяся за рулем, скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится проверка.

Ранее информагентство сообщало об аварии с фурой в Городищенском районе, которая унесла жизнь мужчины.