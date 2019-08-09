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Курс доллара вырос до 65,25 руб

9 августа в 17:41 96 просмотров

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 августа.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,1299 руб. до 65,2543 руб., курс евро снизился с 73,0432 руб. до 73,0196 руб.

Золото будет стоить 3 154,30 рублей за грамм, серебро — 35,67, платина — 1 810,55, палладий — 2 998,00 руб./гр.


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