Курс доллара вырос до 65,25 руб

По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,1299 руб. до 65,2543 руб., курс евро снизился с 73,0432 руб. до 73,0196 руб.
Золото будет стоить 3 154,30 рублей за грамм, серебро — 35,67, платина — 1 810,55, палладий — 2 998,00 руб./гр.
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 августа.
По данным Банка России, курс доллара вырос с 65,1299 руб. до 65,2543 руб., курс евро снизился с 73,0432 руб. до 73,0196 руб.
Золото будет стоить 3 154,30 рублей за грамм, серебро — 35,67, платина — 1 810,55, палладий — 2 998,00 руб./гр.
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