Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в отношении пензячки возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. По данным следствия, вечером 22 июля ее 57-летний муж был задержан сотрудниками полиции по месту жительства на ул. Калинина за мелкое хулиганство. Женщина, недовольная задержанием супруга и требованием со стороны правоохранителей проследовать в отдел для составления протокола, оскорбила полицейского и укусила за кисть руки, после чего ударила кулаком и оцарапала ему ладонь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.