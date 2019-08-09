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Пензячка укусила и ударила полицейского, защищая мужа — СКР

9 августа в 17:19 160 просмотров

56-летнюю жительницу Пензы подозревают в оскорблении и применении насилия к представителю правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в отношении пензячки возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. По данным следствия, вечером 22 июля ее 57-летний муж был задержан сотрудниками полиции по месту жительства на ул. Калинина за мелкое хулиганство. Женщина, недовольная задержанием супруга и требованием со стороны правоохранителей проследовать в отдел для составления протокола, оскорбила полицейского и укусила за кисть руки, после чего ударила кулаком и оцарапала ему ладонь.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.


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