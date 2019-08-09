Россиянам могут запретить приносить в кино свою еду и напитки

Жителям России могут запретить приходить на киносеансы с едой, не купленной в торговых точках кинотеатра. Документ разработали в Минкульте России.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект поправок в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», администрация кинотеатров вправе включать в правила посещения пункт, запрещающий проносить в зал «продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, за исключением приобретенных в специализированных торговых точках, расположенных на территории кинотеатра».

Кроме того, в проекте прописано, что демонстраторы фильмов должны поддерживать необходимый уровень технической оснащенности и безопасности, организовывать эвакуацию зрителей при возникновении ЧП, а также защищать детей от информации, которая может им навредить.

Если кинотеатр отменил сеанс или заменил фильм, зрители имеют право вернуть деньги за билет, если обратятся в кинотеатр не позднее пяти дней после проведения (или не проведения) сеанса, отмечает «Российская газета».