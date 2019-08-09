Пензенские аграрии обсудили методы увеличения поставок за рубеж (видео)

За первое полугодие аграрии Пензенской области экспортировали продукции на 39 миллионов долларов. До конца года этот показатель должен увеличиться до 101 миллиона долларов, а к 2024-му — вырасти до 200. Как этого достичь, руководители ведущих сельхозпредприятий региона обсудили на встрече с представителями «Объединенной зерновой компании».

Увеличить объемы поставок продукции за рубеж и открыть для себя новые страны для экспорта — задача, которая стоит перед агропромышленным комплексом страны в целом и аграриями Пензенской области в частности. Для комфортного развития этого направления на федеральном уровне введены меры поддержки для экспортно ориентированных элеваторов, финансирование работ по расчистке заброшенных плодородных земель и другие.

«Задача, поставленная губернатором, — в 2019 году обеспечить 101 миллион долларов экспорта продукции сельского хозяйства. И к 2024-му мы должны уже перейти за цифру 200 миллионов долларов. Это очень серьезная цифра с учетом того, что года два назад эта сумма не превышала 50», — рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В зарубежных странах обращают пристальное внимание не только на особенности хранения зерна, которое импортируют, но и на другие факторы, влияющие на его качество. Поэтому многие аграрии сталкиваются с определенными трудностями при поставках за рубеж. Сгладить острые углы и снять барьеры, возникающие у производителей зерновых и масличных культур, призвана «Объединенная зерновая компания».

«Компания намерена в ближайшие годы создать зерновые грузоформирующие узлы в целях накопления организации комфортной логистики с формированием маршрутов, оперативной обработкой судов. Я не исключаю, что это будет на территории Пензенской области», — сказал заместитель генерального директора по региональному развитию «Объединенной зерновой компании» Владимир Печеный.

«Мы считаем, что сейчас больше можно заработать каждому из участников процесса и быть более эффективным, если каждый занимается своим делом. У производителя есть земля, технологии и компетенции, а у экспортера — терминал, вагоны, продажи», — отметил коммерческий директор «Объединенной зерновой компании» Михаил Матвеенко.

У организации — далеко идущие планы по расширению зарубежного рынка. Сейчас пензенская сельхозпродукция поставляется в более чем 25 стран. И география постоянно растет. Местные производители начинают осваивать рынки азиатских и африканских стран. Причем, хорошо продается не только зерно, но и переработанная продукция, сообщает телеканал «Экспресс».