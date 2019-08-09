В пензенскую школу № 36 поступили новые учебники (видео)

В образовательные учреждения области начали поставлять учебную литературу. Ее обновляют в соответствии с новым федеральным перечнем. Как правило, образовательные учреждения сами определяют потребности и делают заявки в региональное министерство. 9 августа литературу доставили в школу № 36 Пензы.

Машина, буквально набитая знаниями, подъехала к зданию образовательного учреждения ровно к 10:00. В кузове автомобиля — около 1000 новых учебников для всех классов. 1 сентября за парты школы № 36 сядут примерно 900 ребят. В образовательном учреждении предусмотрели, чтобы каждому из учащихся достался полный комплект бесплатной учебной литературы.

«В первую очередь, были заказаны учебники для учащихся девятых классов, так как они переходят на новые государственные стандарты. Все материалы поступили в полном объеме. Более 900 экземпляров получили», — рассказала заместитель директор средней общеобразовательной школы № 36 Ольга Пучкова.

Срок службы учебной литературы — три года. В этом учреждении приучают воспитанников бережно относиться к книгам, поэтому учебники могут прослужить и дольше. Однако государственные образовательные стандарты и требования к обучению довольно часто обновляются, поэтому приходится соответствовать. К новому учебному году комплекты литературы сформировали для всех общеобразовательных организаций области.

«Общая сумма денежных средств областного заказа на новый 2019−2020 учебный год составляет 118 миллионов 887 тысяч 600 рублей. На них было закуплено более 264 тысяч экземпляров учебников. Заключены государственные контракты с 12 издательствами, обладателями исключительных прав и лицензий на учебную литературу. Среди них — «Просвещение», «Вентана-Граф», «Дрофа», «Вита-пресс», «Академкнига/Учебник» и другие», — сказала ведущий специалист-эксперт управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Алла Котенкова.

В школы региона уже поступило 57% от общего числа необходимых учебников. Ко Дню знаний все образовательные учреждения должны быть полностью укомплектованы, сообщает телеканал «Экспресс».