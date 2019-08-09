Житель Камешкирского района забил поленом брата (видео)

Следователям удалось пролить свет на смерть жителя села Бегуч Камешкирского района Пензенской области. Его тело с многочисленными травмами правоохранители обнаружили дома, лежащим на кровати. Брат умершего утверждал, что его родственник получил телесные повреждения в дорожно-транспортном происшествии. Однако у полицейских была своя версия.

Как следует из результатов экспертизы, смерть застала жителя Камешкирского района в постели. Однако он умер не дряхлым стариком. Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на его теле многочисленные травмы. При каких обстоятельствах могли быть получены эти телесные повреждения, спросили у брата.

«Он предположил, что брат погиб в результате ДТП и его к дому незадолго до полуночи привезли на неустановленной машине. По словам подозреваемого, он вышел на улицу и помог брату, уложив в кровать», — рассказал врио начальника отделения УМВД России по Камешкирскому району Роман Улюшкин.

Следователи проверили эту версию, однако она не нашла подтверждения. Тогда брат умершего рассказал, как все было на самом деле. Оказалось, что между родственниками произошла ссора. Конфликт усугубило то, что один из них был пьян.

«Обвиняемый схватил в коридоре полено и нанес ему не менее двух ударов по голове, после чего он помог ему дойти до кровати и уложил спать. Рано утром 23 июля злоумышленник попытался разбудить родственника, однако тот уже не подавал признаков жизни», — прокомментировала старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, тоже за убийство, сообщает телеканал «Экспресс».