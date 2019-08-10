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Белозерцев: В Пензенской области — замечательные спортивные традиции

10 августа в 09:41 198 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил спортсменов региона и сторонников здорового образа жизни с Днем физкультурника.

«В Пензенской области сложились замечательные спортивные традиции. С каждым годом все больше людей, особенно подростков и молодежи, проявляет интерес к регулярным занятиям физкультурой. По этому показателю регион уверенно занимает ведущие позиции в Российской Федерации.

Не случайно немало пензенских спортсменов в разные годы становились победителями Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, завоевывали призовые места на престижных всероссийских соревнованиях.

Большой вклад в выдающиеся достижения наших прославленных земляков вносят тренеры. Их огромный опыт, педагогический талант, постоянная устремленность к победам являются одной из важнейших составляющих общего успеха.

Уверен, что Сурский край подарит Отечеству еще немало талантливых спортсменов, которыми мы сможем по праву гордиться», — отмечается в поздравлении.

Губернатор пожелал пензенским спортсменам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых рекордов и ярких побед.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/171297/

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