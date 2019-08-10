Пензенская область освоила 94% средств в рамках проекта «Сохранение лесов»

Пензенская область отмечена как регион, достигший высокого уровня освоения средств федерального бюджета, предусмотренных на 2019 год, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Об этом стало известно на селекторном совещании в режиме видеоконференции под председательством первого замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Храмова с регионами ПФО.

Как сообщает пресс-центр облправительства, по состоянию на 9 августа уровень освоения лимитов бюджетных ассигнований в рамках проекта в регионе составляет 94%. Всего в 2019 году из федерального бюджета на его реализацию выделено 39,8 млн рублей.

В конце августа планируется направить дополнительные средства из федерального бюджета в размере 24,1 млн рублей на приобретение лесопожарной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

Подробнее о реализации напроекта «Экология» можно почитать в онлайн-брифинге информагентства с замглавы регионального минлесхоза Александром Ивановым.