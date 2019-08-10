Пензенская область — победитель конкурса в рамках нацпроекта «Образование»
Пензенцы могут взять доступную ипотеку под выгодный процент
К. Кузахметов: Предлагаем сократить число проверок бизнеса на 15%
Из домохозяйки — в бизнесвумен. Пензячки рассказали, как декрет изменил их жизнь
Наши новости
Пензенская область освоила 94% средств в рамках проекта «Сохранение лесов»
В «Школе экспорта» стало больше преподавателей из Пензы
Пензенская область — на первом месте в ПФО по темпам ввода жилья
Tele2 и Ericsson запустили 5G в центре Москвы
В Пензенской области выросли показатели отрасли животноводства
Иван Белозерцев встретился с Героем России Валерием Канакиным
Иван Белозерцев вошел в десятку рейтинга цитируемости губернаторов ПФО
«Русмолко» создаст в Пензенской области 350 рабочих мест
«Дамате» увеличивает мощность проекта строящегося завода
В предприятия Пензенской области инвестируют более 51 миллиарда рублей

Белозерцев наградил лучших пензенских строителей

10 августа в 12:15 164 просмотра

Губернатор Иван Белозерцев поздравил ветеранов и работников строительного комплекса региона с профессиональным праздником.

Торжественное мероприятие прошло в областном драмтеатре. Глава региона, обращаясь к представителям почетной профессии, отметил важность их работы, благодаря которой в Пензенской области появляются новые жилые кварталы, объекты культуры и спорта, школы, поликлиники, детские сады, производственные цеха.

«В нашем регионе заложены хорошие традиции в строительной сфере, подготовлены достойные кадры, которые сегодня работают эффективно. Нам удалось справиться с кризисной ситуацией, пензенские строительные компании не остановились. Несмотря на трудности, они работали: возводили жилые дома, новые предприятия, осуществляли реконструкцию важных объектов социального и производственного назначения.

Строительная отрасль Пензенской области развивается успешно, выполняет поставленные задачи в рамках национального проекта «Жилье». Регион занимает третье место среди субъектов РФ, входящих в состав ПФО, по темпам роста объемов строительных работ», — отметил Иван Белозерцев.

В 2019 году в регионе обеспечиваются положительные темпы роста объемов жилищного строительства, сообщает пресс-центр облправительства. По итогам первого полугодия субъект занимает первое место в округе по данному показателю.

Губернатор отметил позитивную роль ряда компаний, взявших на себя обязательства по завершению строительства проблемных многоквартирных домов, поблагодарил застройщиков за добросовестную работу и отметил, что сдаваемые объекты имеют высокое качество.

Отличившимся строителям Иван Белозерцев вручил благодарности Министерства строительства и ЖКХ РФ, почетные грамоты Министерства промышленности и торговли России, губернатора Пензенской области, а также благодарности главы региона.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/176258/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...