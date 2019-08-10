Белозерцев наградил лучших пензенских строителей

Губернатор Иван Белозерцев поздравил ветеранов и работников строительного комплекса региона с профессиональным праздником.

Торжественное мероприятие прошло в областном драмтеатре. Глава региона, обращаясь к представителям почетной профессии, отметил важность их работы, благодаря которой в Пензенской области появляются новые жилые кварталы, объекты культуры и спорта, школы, поликлиники, детские сады, производственные цеха.

«В нашем регионе заложены хорошие традиции в строительной сфере, подготовлены достойные кадры, которые сегодня работают эффективно. Нам удалось справиться с кризисной ситуацией, пензенские строительные компании не остановились. Несмотря на трудности, они работали: возводили жилые дома, новые предприятия, осуществляли реконструкцию важных объектов социального и производственного назначения.

Строительная отрасль Пензенской области развивается успешно, выполняет поставленные задачи в рамках национального проекта «Жилье». Регион занимает третье место среди субъектов РФ, входящих в состав ПФО, по темпам роста объемов строительных работ», — отметил Иван Белозерцев.

В 2019 году в регионе обеспечиваются положительные темпы роста объемов жилищного строительства, сообщает пресс-центр облправительства. По итогам первого полугодия субъект занимает первое место в округе по данному показателю.

Губернатор отметил позитивную роль ряда компаний, взявших на себя обязательства по завершению строительства проблемных многоквартирных домов, поблагодарил застройщиков за добросовестную работу и отметил, что сдаваемые объекты имеют высокое качество.

Отличившимся строителям Иван Белозерцев вручил благодарности Министерства строительства и ЖКХ РФ, почетные грамоты Министерства промышленности и торговли России, губернатора Пензенской области, а также благодарности главы региона.