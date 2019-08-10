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В Пензенской области разместили баннеры с информацией об онкоскрининге

10 августа в 12:55 188 просмотров
, благодаря которым жители региона смогут узнать больше об онкоскрининге в рамках профилактических медосмотров и диспансеризации.

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В Пензенской области размещены специально разработанные баннеры, благодаря которым жители региона смогут узнать больше об онкоскрининге в рамках профилактических медосмотров и диспансеризации.

Как сообщает пресс-центр облправительства, уличные щиты и остановочные павильоны — один из ресурсов, акцентирующих внимание населения на актуальных вопросах профилактики. Макеты, иллюстрирующие основные локализации злокачественных новообразований, доступны не только на улицах города Пензы, но и в районах области.

Они помогут узнать о доступных методах диагностики этих заболеваний на ранней стадии, когда еще нет никаких симптомов. Своевременное обращение за медицинской помощью может сохранить жизнь пациенту.

Популяризация здорового образа жизни и информирование о методах профилактики заболеваний — приоритетное направление проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» является одним из семи направлений его реализации.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/176297/

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