Кувайцев: Каждый третий пензенец систематически занимается спортом

10 августа Мэр Виктор Кувайцев выложил у себя на странице в Facebook поздравление с Днем физкультурника.

Он рассказал подписчикам о том, что в настоящее время в Пензе действуют девять спортивных школ и центр развития футбола «Зенит», в которых трудятся 158 тренеров и занимаются более шести тысяч детей.

«Физической культурой и спортом систематически занимается каждый третий житель города. Здоровый образ жизни- залог успешности. Пензенцы любят спорт, и это здорово! С праздником всех!» — написал он.

Ранее в областной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Дня физкультурника в России.