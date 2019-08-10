Назван регион России, где больше всего людей с ожирением

В Министерстве здравоохранения России рассказали о том, в каком регионе — больше всего людей, страдающих от ожирения, и где этот диагноз в 2018 году встречался реже всего.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на статистический сборник Минздрава, больше всего людей с лишним весом — в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.

«Ожирение на 100 тыс. соответствующего населения (диагноз, установленный впервые в жизни): Курганская область — 935,1…» — сообщили в министерстве.

На втором месте — Алтайский край (867,8 случаев ожирения на 100 тыс. человек) и Ульяновская область (849,7).

Наименьшее количество случаев ожирения зафиксировано в Якутии, Приморском крае и Белгородской области.

Ранее информагентство сообщало о том, что диетологи нашли неожиданную причину ожирения.