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В Пензе отметили День физкультурника

10 августа в 15:19 234 просмотра
«Рубин» прошли мероприятия, посвященные всероссийскому Дню физкультурника.

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10 августа в пензенском дворце спорта «Рубин» прошли мероприятия, посвященные всероссийскому Дню физкультурника.

Праздник торжественно открыли представители городской власти, после чего состоялось чествование пензенцев, внесших наиболее весомый вклад в развитие, пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Для жителей города организовали физкультурно-спортивную программа, принять участие в которой мог любой желающий. Работали площадки «Электронный лабиринт», «ГТО», а также секторы настольного тенниса и дартса. Для маленьких гостей организовали детскую игровую зону «Веселые старты».

Ранее информагентство сообщало о том, что жителей города с Днем физкультурника в Сети поздравил мэр Виктор Кувайцев.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_otmetili_den_fizkultu%D1%8Crnika/

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