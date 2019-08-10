В Пензе отметили День физкультурника

Праздник торжественно открыли представители городской власти, после чего состоялось чествование пензенцев, внесших наиболее весомый вклад в развитие, пропаганду и популяризацию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба мэрии.

Для жителей города организовали физкультурно-спортивную программа, принять участие в которой мог любой желающий. Работали площадки «Электронный лабиринт», «ГТО», а также секторы настольного тенниса и дартса. Для маленьких гостей организовали детскую игровую зону «Веселые старты».

Ранее информагентство сообщало о том, что жителей города с Днем физкультурника в Сети поздравил мэр Виктор Кувайцев.