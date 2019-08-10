В Сети сообщили об аварии в центре Пензы

Информация о ДТП на ул. Суворова в Пензе появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, авария произошла на выезде с парковки торгово-ярмарочного комплекса на ул. Суворова недалеко от пешеходного перехода. Он уточнил, что фото столкновения двух легковушек сделал в 12.40. Судя по снимку, одна машина въехала другой в бок. За ними остановился троллейбус, из которого вышли кондуктор и пассажиры.

О том, есть ли пострадавшие, кто виноват в аварии и образовалась ли из-за нее пробка, официальной информации нет.

Ранее в Сети появилась информация о другом ДТП, в котором чудом уцелели два пешехода.