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Пензенский «Дизель» подписал контракт с вратарем Олегом Назаровым

10 августа в 16:25 230 просмотров
«Дизель» пополнит голкипер Олег Назаров.

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Состав пензенского хоккейного клуба «Дизель» пополнит голкипер Олег Назаров.

Сообщение о подписании контракта с игроком появилось в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте».

«Добро пожаловать в стан желто-синих», — отмечается в посте.

Согласно информации на сайте ВХЛ, 25-летний спортсмен ранее уже играл за «Дизель» — в сезонах 2015/2016 и 2017/2018 годов. В прошлом сезоне вратарь выступал за «Ермак» из Ангарска.

«Третий заход. Номером 1 не был ни в одном клубе за всю карьеру. Будем надеяться, что лучший сезон у него впереди!!! А вообще «Дизелю» уже давно не хватает вратаря, который был бы безоговорочно лидером!!!» — отметил в комментариях к посту один из болельщиков.

Подробнее о подготовке «Дизеля» к очередному чемпионату ВХЛ можно почитать в большом интервью информагентства с главным тренером Алексеем Ваулиным.


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