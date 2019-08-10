Пензенский «Дизель» подписал контракт с вратарем Олегом Назаровым

Сообщение о подписании контракта с игроком появилось в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте».

«Добро пожаловать в стан желто-синих», — отмечается в посте.

Согласно информации на сайте ВХЛ, 25-летний спортсмен ранее уже играл за «Дизель» — в сезонах 2015/2016 и 2017/2018 годов. В прошлом сезоне вратарь выступал за «Ермак» из Ангарска.

«Третий заход. Номером 1 не был ни в одном клубе за всю карьеру. Будем надеяться, что лучший сезон у него впереди!!! А вообще «Дизелю» уже давно не хватает вратаря, который был бы безоговорочно лидером!!!» — отметил в комментариях к посту один из болельщиков.

Подробнее о подготовке «Дизеля» к очередному чемпионату ВХЛ можно почитать в большом интервью информагентства с главным тренером Алексеем Ваулиным.