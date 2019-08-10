Пензенец возмущен гигантской лужей на ул. Володарского

В одной из групп соцсети «ВКонтакте» появился пост с фотографиями, на которых запечатлены огромные лужи на ул. Володарского в Пензе.

Автор снимков предположил, что лужа на переходе и около остановки увеличилась из-за того, что на улице положили новый асфальт.

«И люк напротив стоматологии гремит, не пугайтесь, если что», — добавил он.

Один из пользователей предположил, что лужа образовалась из-за того, что пока не открыли ливневку.

«Там во время дождя вообще ужас что творится. Проезжающие машины окатывают пешеходов с головы до ног. То же — и на ул. Пушкина. Тем, кто проводит все эти работы, хочется руки оторвать: деньги вбухивают немалые, а по факту все становится только хуже», — возмутилась в комментариях другая подписчица.

Чтобы разобраться в ситуации, информагентство готовит запрос в мэрию.

Ранее в Сети появилась информация о том, что на ул. 8 Марта возле школы забил коммунальный фонтан.