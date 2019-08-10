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Кардиохирург развеял миф о пользе бокала вина в день для сердца

10 августа в 17:27 154 просмотра
, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов заявил, что бокал вина в день не снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщают «Вести», ссылаясь на доктора, мнение о положительном влиянии бокала красного вина на работу сердца не подтверждено научно. Как показали исследования, оно не оказывает особого влияния на изменения в сосудах.

Однако врач отметил, что бокал вина в день — довольно безопасная доза алкоголя, и если она помогает человеку снять стресс, то его можно себе позволить. Но употреблять вино для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний смысла нет.

Ранее информагентство сообщало о том, что сотрудники Сеченовского университета и Московского института электротехники совместно придумали новый способ спасения пациентов после обширных инфарктов.


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