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Экологи нашли родник с чистой водой на истоках Ласточкина озера

10 августа в 17:59 202 просмотра
«Зеленая волна» поделились результатами однодневной экологической экспедиции на территорию Ласточкиных гор.

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Пензенские исследователей движения «Зеленая волна» поделились результатами однодневной экологической экспедиции на территорию Ласточкиных гор.

Как сообщает член Совета Пензенского областного отделения РГО Наталья Филатова, была проанализирована чистота воды в Ласточкином озере, исследование провели в трех точках: в месте спуска воды, ближе к истокам и на самих истоках.

«Во всех трех точках исследования вода — прозрачная, практически без запаха (слабый запах водорослей только во второй точке). Основным фактором загрязнения является антропогенная нагрузка, это наблюдается на первой точке (ближе к месту спуска), где содержание хрома намного выше, чем в остальных. По химическому составу (хром, хлор, железо, нитраты) показатели не высокие, в целом, не превышают предельной допустимой концентрации», — сообщила Наталья Филатова.

Также она отметила, что на истоках озера была найден минеральный родник, где содержание соли — почти в два раза больше, чем в основном водоеме. Предположительно, на опреснение водоема влияют водоросли.

Экологи установили, что вода — умеренно-загрязненная, а вблизи родника — чистая.

«При организации рекреационной среды Ласточкиной горы важно соблюдать необходимое условие — оснащение ее новыми функциональными особенностями должно проходить без ущерба ее природным компонентам.
Возможные пути развития территории должны быть направлены, в первую очередь, на сохранение уголка «нетронутой» природы нашего города», — подчеркнула член пензенского отделения РГО.

Ранее информагентство сообщало о том, что пензенские экологи поделились идеями благоустройства Ласточкиных гор.

В мае мэр Пензы Виктор Кувайцев заявил о готовности поддерживать активистов в благоустройстве Ласточкиных гор. Также информагентство сообщало о том, что общественники разрабатывают концепцию парка в зеленой зоне.

Фотография: Фото предоставлено пензенским отделением РГО

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