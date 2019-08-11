Иван Белозерцев поздравил пензенских мусульман с Курбан-байрамом

«Этот священный день олицетворяет веротерпимость, любовь к ближнему, верность славным традициям предков, милосердие и сострадание.

Трудно переоценить значение мусульманской уммы в общественной жизни региона, ваш весомый вклад в благотворительность и меценатство, в благородное дело воспитания достойного молодого поколения.

Выражаю уверенность, что и в дальнейшем нравственные идеи светлой религии ислама и его духовность будут играть важную роль в укреплении гражданского мира и согласия, упрочении взаимопонимания и стабильности в обществе», — сказано в поздравлении.

Иван Белозерцев пожелал мусульманам здоровья, благополучия, счастья, успехов во всех делах и начинаниях, сообщили в пресс-центре облправительства.