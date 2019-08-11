Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником

11 августа глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с праздником.

Мэр отметил, что День строителя объединяет настоящих профессионалов своего дела, от которых зависит облик города, комфорт и уют проживания пензенцев.

«Благодаря высочайшему уровню ответственности, компетентности, богатому опыту и мастерству вы пользуетесь заслуженным уважением в обществе. При вашем непосредственном участии реализуются социально значимые проекты — возводятся школы, детские сады, жилые дома, ремонтируются дороги, благоустраиваются места отдыха горожан.

Особая благодарность за созидательный труд и наставничество — ветеранам отрасли. От вас молодые коллеги перенимают все лучшее, учатся работать на благо родного города», — говорится в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал пензенским строителям здоровья, счастья, радости, оптимизма и новых ярких достижений, сообщили в пресс-службе горадминистрации.