«Ваша профессия — одна из самых востребованных и уважаемых в обществе. Вы возводите современные промышленные предприятия и прекрасные жилые комплексы, детские сады, школы, учреждения культуры и социальной сферы, спортивные сооружения.

В настоящее время перед вами стоят масштабные задачи по строительству и реконструкции объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, внедрению в практику инновационных технологий, перспективных конструкторских разработок. От успешного решения этих стратегических вопросов во многом зависит достижение стратегической цели — повышение качества жизни людей», — сказано в поздравлении.

Иван Белозерцев выразил строителям признательность за добросовестный созидательный труд.

«Уверен, что труженики отрасли сумеют обеспечить дальнейшее динамичное развитие социально-экономического потенциала России, будут и впредь самоотверженно работать на благо страны и ее граждан», — отметил он.

Глава региона пожелал строителям здоровья, счастья, удачи в делах и начинаниях, плодотворной работы, сообщили в пресс-центре правительства области.