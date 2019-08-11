В Пензе расширят парковку у областной детской больницы

«Сегодня с коллегами на месте подробно изучили территории. Возле областной детской больницы имени Филатова рассчитываем расширить парковочное пространство на 60 мест, в приоритете — вариант без сноса деревьев», — написал Виктор Кувайцев 10 августа.
Также в планах, по его словам, — заасфальтировать парковку у городской больницы № 6 имени
«Часть территории мы уже отремонтировали здесь за счет экономии, сложившейся при реализации нацпроекта», — отметил мэр.
Работы планируют провести в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.