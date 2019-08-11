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В Пензе расширят парковку у областной детской больницы

11 августа в 11:17 288 просмотров

Мэр Виктор Кувайцев на своей страничке в Facebook рассказал о планах по благоустройству парковок около учреждений здравоохранения.

«Сегодня с коллегами на месте подробно изучили территории. Возле областной детской больницы имени Филатова рассчитываем расширить парковочное пространство на 60 мест, в приоритете — вариант без сноса деревьев», — написал Виктор Кувайцев 10 августа.

Также в планах, по его словам, — заасфальтировать парковку у городской больницы № 6 имени Г. А. Захарьина с обязательным отводом воды.

«Часть территории мы уже отремонтировали здесь за счет экономии, сложившейся при реализации нацпроекта», — отметил мэр.

Работы планируют провести в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году.

Фотография: скриншоты - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev

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