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Пензенские поисковики отправились в Гомельскую область

11 августа в 11:33 234 просмотра
, организованную по этому случаю у памятника «Проводы», приняли участие председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, председатель областного Совета ветеранов Сергей Цигвинцев, представители Пензенской епархии.

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Сводный поисковый отряд Пензенской области отправился в очередную полевую экспедицию. В церемонии, организованную по этому случаю у памятника «Проводы», приняли участие председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, председатель областного Совета ветеранов Сергей Цигвинцев, представители Пензенской епархии.

25 бойцов из поисковых отрядов «Поиск-вездеход», «Пензаэнерго» и «Комбат» под командованием Ларисы Казаковой — руководителя пензенского регионального отделения Поискового движения России, отправились в Гомельскую область. Девятая экспедиция в Беларусь пройдет в Рогачевском районе, где в июне-сентябре 1941 года пензенская 61-я стрелковая дивизия вела ожесточенные бои, сообщили в пресс-службе ЗакСобра.

Полевые и эксгумационные работы будут проводиться во взаимодействии с белорусскими поисковиками. За восемь лет совместной работы поисковые отряды обнаружили останки 311 бойцов и командиров Красной Армии, по медальонам и боевым наградам установили имена 68 из них, в том числе — десяти пензенцев.

«Ваша работа имеет огромное значение не только для родных и близких бойцов, не вернувшихся с полей сражений, но и для всего общества, для всех нас», — подчеркнул Валерий Лидин.

Он поблагодарил бойцов сводного отряда за честное служение делу увековечения памяти погибших при защите Отечества, неравнодушие и огромную роль в патриотическом воспитании молодого поколения, а Ларисе Казаковой передал символичный подарок от депутатов Законодательного Собрания.

Фотография: http://zspo.ru/pressroom/photo/?PAGE_NAME=detail&SECTION_ID=1945&ELEMENT_ID=59540

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