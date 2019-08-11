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В Пензе дело о фекалиях в подъезде рассматривали в суде

11 августа в 12:13 420 просмотров
, который находится на обслуживании ООО «Городская сервисная компания».

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили нарушения санитарных требований к условиям проживания в доме, который находится на обслуживании ООО «Городская сервисная компания».

В частности, зафиксировано, что в доме № 10а по улице Кулибина между третьим и четвертым этажами в четвертом подъезде лестничная клетка была загрязнена экскрементами кошек.

«Согласно КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта может грозить штрафом», — сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По решению Первомайского районного суда, управляющую компанию признали виновной, но вместо штрафа назначили предупреждение.


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