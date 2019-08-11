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Пензенца забрали на «скорой» с ножевыми ранениями

11 августа в 13:26 222 просмотра
, предположительно, криминального характера.

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В одну из больниц Пензы поступил 45-летний мужчина с ранами, предположительно, криминального характера.

Пензенца доставили из квартиры по улице Вяземского, у мужчины были проникающие ножевые ранения груди. Медики обратились в полицию Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Установлено, что в гости к пензенцу пришел 65-летний знакомый. Мужчины поссорились, и старший товарищ ударил хозяина жилища ножом. Пенсионер во всем признался полицейским.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.


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