Пензенца забрали на «скорой» с ножевыми ранениями

В одну из больниц Пензы поступил 45-летний мужчина с ранами, предположительно, криминального характера.

Пензенца доставили из квартиры по улице Вяземского, у мужчины были проникающие ножевые ранения груди. Медики обратились в полицию Сотрудники правоохранительных органов приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Установлено, что в гости к пензенцу пришел 65-летний знакомый. Мужчины поссорились, и старший товарищ ударил хозяина жилища ножом. Пенсионер во всем признался полицейским.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе.