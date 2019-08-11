Подозреваемым в угоне в с. Арапкино оказался сын потерпевшего

69-летний житель Пензенской области обратился в полицию Шемышейского района с сообщением об угоне.

Он рассказал стражам порядка, что в селе Арапкино у дома был припаркован ВАЗ-2114, но машина исчезла.

«Ориентировка на розыск злоумышленника и его задержание была передана всем нарядам полиции Пензенской области», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

«Семерку» остановили на 211 километре дороги «Тамбов-Пенза». Ей управлял 37-летний сын заявителя. Ранее мужчина был судим.

По факту неправомерного завладения транспортным средством проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.