Покровительницей пензенского казачества станет главная святыня области

Одна из главных святынь области станет покровительницей пензенского казачества. Как и несколько столетий назад, оберегать представителей старейшего военного сословия, будет Пензенская-Казанская икона Божьей матери. Такое распоряжение издал митрополит Серафим.

Маленький Илюша пока что стесняется петь песни на камеру. Хотя, по словам родителей, любит казачий фолклор. И это не удивительно, ведь папа Ильи — казак. Александр Плетнев входит в состав Пензенского городского казачьего общества. О поступлении на казачью службу он задумывался давно.

«Сподвиг меня на это один друг. Он все меня называл казачком. Вот, и начал я узнавать историю казачества, пробивать справки, мне стало очень интересно и все-таки решил сам поступить в казачество», — рассказал он.

Желание вступить в ряды казачества, оказалась полной неожиданностью для семьи. Однако идею родные Александра быстро поддержали.

«На самом деле, замечала за ним раньше какие-то такие правильные вещи, поступки. Но — за семьей и бытом, я видимо, упустила тот момент, когда он действительно решил, что готов. Но, ничего, приняла», — поделилась жена Александра Ирина Плетнева.

Дружба — обычай, товарищество — традиции, гостеприимство — закон. Правила, которые соблюдают все казаки. Не иначе как братьями друг друга они не считают и всегда готовы прийти друг-другу на помощь.

Сейчас представителей казачьих организаций задействуют в охране на праздниках. Также совместно с правоохранителями они участвуют в рейдах и патрулировании улиц, занимаются сельским хозяйством. Кажется, что проще найти сферу, в которой эти люди не задействованы. Именно поэтому при отборе к кандидатам и предъявляют самые высокие требования.

«Человек должен быть совершеннолетним гражданином РФ, разделять наши принципы и традиции и, соответственно, быть православным. Конечно, основные качества — это благоразумие, послушание, мужество, отвага и не боязнь отдать свою жизнь за ближнего своего», — рассказал атаман Пензенского городского казачьего общества Александр Грунин.

Как и несколько веков назад, казаки взаимодействуют с православными приходами. Так, представители Пензенского городского казачьего общества в Кузнецке помогли освободить от поросли и мусора место, где в будущем появится мемориальный комплекс, посвященный жертвам религиозных гонений.

«Мы видим тесное взаимодействие основных некогда сословий в Российской империи, это духовенство и казачество, которые наиболее пострадали в эпоху безбожных гонений. Это, очевидно, просто необходимость времени, поскольку и в духовенстве, и в казачестве сохранились традиции, традиции, которые свято передавались из поколения в поколение», — подчеркнул первый проректор Пензенской духовной семинарии Николай Грошев.

В предстоящую субботу, 17 августа, пензенских казаков ждет большое событие. Одна из главных сурских святынь — Пензенская-Казанская икона Божьей матери — вновь станет покровительницей всего пензенского казачества. Торжественная церемония произойдет в Пензенской духовной семинарии, сообщает телеканал «Экспресс».