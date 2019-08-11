Мэр Пензы осмотрел стройплощадку новой школы в Арбеково

«В здании проводятся отделочные работы, монтаж инженерных систем. Начато комплексное благоустройство территории с обустройством спортивной зоны и футбольного поля. Рабочие приступили к устройству кровли. Планируем сдать школу в установленные сроки в декабре», — сообщил мэр на своей страничке в Facebook.

Также Виктор Кувайцев, пользуясь случаем, поздравил на месте строителей с профессиональным праздником.

«Они, не считаясь со временем, делают все, чтобы нацпроекты президента РФ реализовывались в установленные сроки, а Пенза развивалась и преображалась», — отметил он.