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Мэр Пензы осмотрел стройплощадку новой школы в Арбеково

11 августа в 15:35 132 просмотра

11 августа глава пензенской администрации Виктор Кувайцев посетил строительную площадку новой школы в шестом микрорайоне Арбеково.

«В здании проводятся отделочные работы, монтаж инженерных систем. Начато комплексное благоустройство территории с обустройством спортивной зоны и футбольного поля. Рабочие приступили к устройству кровли. Планируем сдать школу в установленные сроки в декабре», — сообщил мэр на своей страничке в Facebook.

Также Виктор Кувайцев, пользуясь случаем, поздравил на месте строителей с профессиональным праздником.

«Они, не считаясь со временем, делают все, чтобы нацпроекты президента РФ реализовывались в установленные сроки, а Пенза развивалась и преображалась», — отметил он.

Фотография: скриншот - https://www.facebook.com/VNKuvaitsev

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