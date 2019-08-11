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В Арбеково на улице нашли труп — соцсети

11 августа в 17:14 526 просмотров
соцсети появилось сообщение о страшной находке в пензенском микрорайоне Арбеково.

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Во второй половине дня 11 августа в соцсети появилось сообщение о страшной находке в пензенском микрорайоне Арбеково.

«Найден труп на ЦНТИ», — написал автор поста, пожелавший остаться неизвестным.

Также он прикрепил фотографию, на ней видны трубы теплострассы, под ними лежит тело, как утверждает очевидец.

Официальных данных о произошедшем пока нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live

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