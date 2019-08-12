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У российских военных появится своя сотовая связь

12 августа в 09:12 84 просмотра
, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

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В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи. Новую технику уже получили части, дислоцированные в Хабаровске и Новосибирске, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Отмечается, что новые средства связи выдерживают температуру от 20 до плюс 50 градусов, обладают влагостойкостью, а также защищены устройством шифрования. С их помощью подразделения смогут за считаные минуты создавать локальные сети сотовой связи, подключаясь к сигналу основных федеральных операторов в радиусе до 30−40 км от передвижной вышки.

Благодаря новой технике, российские военные смогут формировать закрытые зоны обмена информацией, такие устройства обеспечат хорошую связь в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах. По мнению экспертов, подобная сотовая связь будет пользоваться у военных большим спросом, несмотря на наличие спутниковых и радиорелейных каналов.


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