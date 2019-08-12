Пензенца возмутили горы мусора в Заре

Фотографии появились в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Пензенцев не удивила свалка посреди леса, и они предположили, что мусор разбросали местные жители.

«Не место портит человека, а человек место», — написал один из пользователей соцсети.

«Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», — заметила одна из подписчиц.

Однако откуда в лесу появились старые кресла и стулья, а также покрышки и строительный мусор, неизвестно. Информагенство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации.