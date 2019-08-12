В Пензенской области нанесут серьезный удар по наркоугрозе

12 августа в Пензенской области стартовала акция «Сурский край — без наркотиков!"(0+). Губернатор Иван Белозерцев призвал жителей региона принять в ней активное участие.

«Наркотик — легкодоступен, прогрессирует тенденция вербовки несовершеннолетних, обещают легкий способ заработать на карманные расходы.

Число наркопреступлений, совершенных подростками за семь месяцев 2019 года, снизилось на 45%, но радоваться особо нечему, потому что общее число таких преступлений выросло на 3%", — сообщил глава региона в ходе антинаркотической комиссии 12 августа.

По словам Ивана Белозерцева, тестирование на наркотики в 2019-м прошли 57 тысяч несовершеннолетних, 218 человек отказались, в прошлом году — около 700 человек. Самое большое число отказников — в Ленинском районе Пензы и Заречном.

«Прошу усилить профилактическую работу с молодежью. Проблема — серьезная, особенно остро она стоит в Бессоновском районе. Нужно общественников активно привлекать к работе, их потенциал недостаточно используется. У нас есть немалый ресурс, который мы не используем», — заявил губернатор.



Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова отметила, что акция призвана сформировать у граждан активную позицию в борьбе с наркотиками.

«Одна из ключевых ролей в предстоящей акции отводится министерствам спорта и культуры. Акцент будет сделан на здоровый образ жизни. Нужно обеспечить проведение тщательных проверок по всем сообщениям.

Детские оздоровительные лагеря и места массового отдыха молодежи будут находиться под нашим тщательным контролем. Если все мероприятия будут выполнены, будет нанесен серьезный удар по наркоугрозе», — сказала она.

Напомним, сообщить информацию о фактах хранения или распространения запрещенных веществ можно, позвонив по номеру «горячей линии»: 8 (8412) 52-35-23. Анонимность гарантируется.