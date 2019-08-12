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ФНС назвала число зарегистрированных самозанятых россиян

12 августа в 09:41 44 просмотра
, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

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Число жителей России, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои доходы, на начало августа достигло 162 тыс. человек. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Из них 96 000 человек ведут деятельность в Москве, 36 000 — в Московской области, 26 000 — в Татарстане и 4000 — в Калужской области. Среди самозанятых, указавших род деятельности, лидируют занимающиеся перевозкой пассажиров. За ними идут предприниматели, репетиторы, программисты, консультанты, маркетологи, рекламщики и арендодатели.

С начала 2019 года самозанятые россияне заплатили налогов на 350 млн рублей. Таким образом, на одного человека в среднем приходится 2200 рублей. При этом, согласно действующему законодательству, прибыль работающих на себя граждан не может превышать 2,4 млн рублей в год. В виде фискальных отчислений они платят 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% — от юрлиц.

Как заявили «Известиям» в Министерстве экономического развития, до конца 2019 года планируется довести число зарегистрированных самозанятых до 200 000 В ведомстве отметили, что сейчас в стране разрабатываются меры финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной поддержки таких граждан.


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