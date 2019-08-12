Пензенцы смогут ходить на прогулки с врачом весь август

Проверить здоровье можно будет на нескольких площадках. Самой востребованной является та, где определяют факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Там пензенцы могут узнать уровень артериального давления, определить уровень холестерина и глюкозы в крови, а также рассчитать индекс массы тела, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Так, 9 августа в рамках акции медики пообщались с пензенцами на тему здорового образа жизни и важности прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Врач-дерматолог рассказал им о профилактике новообразований кожи. Также с горожанами пообщался психолог областной наркологической больницы.

Юные пензенцы приняли участие в викторине «Калейдоскоп здоровья», где разгадывали загадки на тему здорового образа жизни и учились безопасному поведению на улице и дома. Кроме того, детский стоматолог беседовал с родителями о правилах гигиены полости рта несовершеннолетних, а малыши осваивали навыки чистки зубов на манекене. Уровень грамотности в вопросах детского здоровья молодые родители повысили в беседе с педиатром детской поликлиники.

Профилактическая акция будет продолжаться весь август. Следующая встреча состоится 16 числа в детском парке Арбеково с 11:00 до 14:00.