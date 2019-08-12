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Пензенцы смогут ходить на прогулки с врачом весь август

12 августа в 10:55 310 просмотров
«Парковая зона — территория здоровья» (0+) проходит каждую пятницу в Арбеково.

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Специалисты медучреждений предлагают жителям Пензы проверить свое здоровье на свежем воздухе. Акция «Парковая зона — территория здоровья» (0+) проходит каждую пятницу в Арбеково.

Проверить здоровье можно будет на нескольких площадках. Самой востребованной является та, где определяют факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Там пензенцы могут узнать уровень артериального давления, определить уровень холестерина и глюкозы в крови, а также рассчитать индекс массы тела, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Так, 9 августа в рамках акции медики пообщались с пензенцами на тему здорового образа жизни и важности прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Врач-дерматолог рассказал им о профилактике новообразований кожи. Также с горожанами пообщался психолог областной наркологической больницы.

Юные пензенцы приняли участие в викторине «Калейдоскоп здоровья», где разгадывали загадки на тему здорового образа жизни и учились безопасному поведению на улице и дома. Кроме того, детский стоматолог беседовал с родителями о правилах гигиены полости рта несовершеннолетних, а малыши осваивали навыки чистки зубов на манекене. Уровень грамотности в вопросах детского здоровья молодые родители повысили в беседе с педиатром детской поликлиники.

Профилактическая акция будет продолжаться весь август. Следующая встреча состоится 16 числа в детском парке Арбеково с 11:00 до 14:00.


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