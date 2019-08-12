Пензенские триатлонисты стали призерами Спартакиады России

Юные спортсмены из Пензенской области завоевали «серебро» и «бронзу» летней Спартакиады учащихся России (0+), финальные соревнования которой проходят до 15 августа.

Как сообщили в пресс-службе областного минспорта, 7 и 8 августа в Чебоксарах прошла Спартакиада учащихся России по триатлону среди юношей и девушек 15−17 лет. В турнире приняли участие более 110 спортсменов из 22 регионов страны.

В личной гонке по дуатлону пензячки заняли 5, 6 и 13 места. В общекомандном зачете среди девушек спортсменки завоевали «серебро». Пензенские юноши заняли в общекомандном зачете 11 место.

Во второй день соревнований прошли эстафеты-микс по триатлону. Команда Пензенской области завоевала бронзовую медаль, заняв в общекомандном зачете четвертое место из 22 команд.