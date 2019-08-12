Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа

12 августа губернатор Пензенской области провел совещание с главами районов в режиме видеоконференции. Одной из тем стала подготовка к новому учебному году.

Как сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков, работа по оценке готовности учреждений к новому учебному году началась еще 15 июля. Всего проверят 568 юридических лиц в 1042 объектах. Приемку уже прошли 378 организаций и 706 объектов.

«Хочу поблагодарить глав муниципальных образований, где сдали все школы, за работу», — сказал губернатор Иван Белозерцев.

По словам министра образования, в 11 районах работы по капремонту ведутся в соответствии с графиком, к 15 августа их завершат, и пройдет приемка. В восьми районах в сроки не укладываются. Так, в школе № 3 города Никольска от графика по ремонту отстают на 30 дней.

«Есть проблемные районы. В Пензе, Заречном и Лопатинском районе проверка будет проводиться только с сегодняшнего дня. Есть опасение, что замечания будут», — отметил Александр Воронков.

Первый заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков заверил, что все школы города к 1 сентября будут готовы.

«С 24 июня по 1 июля мы провели внутреннюю приемку, практически все учреждения приняли. Только на прошлой неделе поступило требование от МЧС о проверке. Сегодня, завтра и послезавтра ждем сотрудников Госпожнадзора», — сказал он.

Иван Белозерцев подчеркнул, что все школы нужно сдать до 15 августа.

«Не надо рассказывать про дожди, заморозки, плохих подрядчиков. Эти отговорки мне не нужны, школы должны быть готовы. Директорам школ должны оказывать помощь. Подрядчики не успевают — должны главы администраций подключаться. Подготовка школ к учебному году — наша основная задача. Деньги большие вкладываем. Выезжайте на проблемные объекты, увеличивайте количество рабочих», — сказал он.