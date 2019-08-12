В Пензе появилось точное оборудование для обследования донорской крови

В лабораторию Пензенского областного клинического центра крови поступила высокоточная диагностическая станция для обследования донорской крови с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, ПЦР позволяет выявить возбудителей инфекций независимо от стадии патологии. Станция дает 100% специфичность, что обуславливается присутствием в образце частиц ДНК И РНК, присущих конкретному вирусу.

«Использование автоматической станции позволяет проводить автоматизированную загрузку образцов донорской крови и расходных материалов с одновременным считыванием штрих-кодов, что снижает влияние «человеческого фактора» и риск контаминации», — пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Пензенского областного клинического центра крови Инна Гордюшина.

Отмечается, что оборудование имеет возможность проведения тестирования в день забора материала. Кроме того, работая над одной пробой, станция способна провести несколько исследований и обнаружить несколько возбудителей. Данное тестирование позволяет выявить опасные микроорганизмы даже в инкубационном периоде, что позволяет обеспечить высокую степень вирусной безопасности компонентов.

Ранее информагентство сообщало о поступлении нового оборудования почти на 2,6 млн рублей в поликлиники Пензы для бригад паллиативной помощи в рамках нацпроекта «Демография».