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В Пензе появилось точное оборудование для обследования донорской крови

12 августа в 11:50 226 просмотров
(ПЦР).

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В лабораторию Пензенского областного клинического центра крови поступила высокоточная диагностическая станция для обследования донорской крови с помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, ПЦР позволяет выявить возбудителей инфекций независимо от стадии патологии. Станция дает 100% специфичность, что обуславливается присутствием в образце частиц ДНК И РНК, присущих конкретному вирусу.

«Использование автоматической станции позволяет проводить автоматизированную загрузку образцов донорской крови и расходных материалов с одновременным считыванием штрих-кодов, что снижает влияние «человеческого фактора» и риск контаминации», — пояснила заведующая клинико-диагностической лабораторией Пензенского областного клинического центра крови Инна Гордюшина.

Отмечается, что оборудование имеет возможность проведения тестирования в день забора материала. Кроме того, работая над одной пробой, станция способна провести несколько исследований и обнаружить несколько возбудителей. Данное тестирование позволяет выявить опасные микроорганизмы даже в инкубационном периоде, что позволяет обеспечить высокую степень вирусной безопасности компонентов.

Ранее информагентство сообщало о поступлении нового оборудования почти на 2,6 млн рублей в поликлиники Пензы для бригад паллиативной помощи в рамках нацпроекта «Демография».

Фотография: http://health.pnzreg.ru/news/5730/

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