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Волонтеры просят пензенцев помочь собаке перестать бояться людей

12 августа в 12:07 246 просмотров
«Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о собаке Инди, которой необходим временный или постоянный дом, чтобы перестать прятаться от людей.

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Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о собаке Инди, которой необходим временный или постоянный дом, чтобы перестать прятаться от людей.

Волонтеры рассказали в группе соцсети «Вконтакте», что животное получило серьезные травмы после аварии, в результате чего пришлось ампутировать заднюю лапу. Собаку полностью вылечили, но она по-прежнему сильно боится людей.

«Инди — дама с непростым характером. Она не доверяет незнакомцам и сразу же рвется в бой: конечно, никого она не укусит, но облает на «5». Собачка уживается с другими животными, активный охранник и громкий звонок», — написали они.

Сейчас Инди — около года, она стерилизована и привита. Сотрудники приюта «Питомец» просят пензенцев дать собаке шанс на новую жизнь и помочь ей поверить в людей.

«Она прячется под стеллажом, с видом грозного воина выбегает к гостям. Нужно дать ей возможность почувствовать себя в новой обстановке, попробовать найти к ней подход. В наших условиях это не так-то просто! Поэтому мы просим вашей помощи в ее социализации и попытке изменить отношение к людям», — добавили сотрудники фонда.

Волонтеры подчеркнули, что готовы помочь всем необходимым, включая будку и корм. Узнать о том, как забрать собаку, можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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