Пензенские организации задолжали за газ и электричество миллионы рублей

В ходе совещания 12 августа губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднял вопрос подготовки к отопительному сезону. Оказалось, что среди ресурсоснабжающих организаций в регионе есть должники.

По словам Михаила Панюхина, непростая ситуация сложилась с МКП «Теплоснабжение» — есть задолженность, арестованы счета.

«Мы помогаем, но ситуацию надо постоянно контролировать. Если ПАО «Т Плюс» выполняет все, что в дорожной карте, то МКП нужно уделить особое внимание. По ООО «Горводоканал» — тоже ситуация ненормальная. Не предоставляют отчетность по выполненным работам, оперативность работы по обращениям выходит из-под контроля», — сообщил он.

Вице-мэр Пензы Юрий Ильин подтвердил, что, действительно, было невыполнение соглашений между единой дежурной диспетчерской службой и «Горводоканалом». Иван Белозерцев поручил провести совещание с представителями организации и во всем разобраться, а также обсудить ситуацию по благоустройству после вскрышных работ

«В «Горводоканале» оптимизацию штатной численности доводят порой до абсурда, количество повреждений — выше, чем в прошлом году при этом», — отметил начальник регионального управления ЖКХ и ГЗН.

«Если серьезные проблемы, надо приглашать собственника и обсуждать, смотреть, как расходуются финансовые средства, которые собирают с граждан за потребление воды. Я понимаю, что есть зарплаты, налоги, какая-то дельта прибыли у компании должна быть. Сформируйте рабочую группу и работайте. Влияние должно быть самое эффективное, город, занимайтесь. Это ваша работа», — сказал Иван Белозерцев, обращаясь к первому заместителю главы администрации Пензы Сергею Волкову.

Одна из серьезных проблем для области, по словам губернатора, — задолженности организаций за ресурсы: за газ — 1275,3 млн рублей, за электроэнергию — 271,1 млн рублей.

«Каждую неделю главы администраций муниципальных образований должны лично проводить совещания по подготовке к зиме. Объезжайте свой район, если есть задержка — узнавайте, почему. Не надо думать, что у нас есть время, его уже не остается. Надо сделать все, чтобы у людей к нам не было претензий, провести вовремя опрессовку и весь комплекс незапланированных мероприятий. Не будете вникать — у вас будут проблемы. Платежная дисциплина должна быть у МУПов», — заявил глава регионов.

Также в ходе совещания собравшиеся обсудили приемку школ области перед новым учебным городом. Об этом читайте здесь.