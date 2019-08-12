Российских студентов будет отчислять искусственный интеллект

Отмечается, что сервис сможет вычислять учащихся с низкой успеваемостью на основании данных цифрового следа студентов, а также станет оценивать их активность на лекциях, поведение и участие в общественной жизни. После анализа искусственный интеллект посоветует руководству вуза действия в отношении студента. Он может предложить поощрить учащегося, отправить его на дополнительные курсы, активнее спрашивать или отчислить.

Рекомендации сервиса все же не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе учащегося примет деканат.

По словам специалистов, такой метод позволит исключить предвзятое отношение со стороны педагогов. Тестирование системы начнется в нескольких вузах уже в 2019 году. В 2021 году будут действовать опытные образцы. Эксперты полагают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить процент отчисляемых студентов.