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Российских студентов будет отчислять искусственный интеллект

12 августа в 12:27 190 просмотров
, сообщает РИА Новости.

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В 2021 году студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что сервис сможет вычислять учащихся с низкой успеваемостью на основании данных цифрового следа студентов, а также станет оценивать их активность на лекциях, поведение и участие в общественной жизни. После анализа искусственный интеллект посоветует руководству вуза действия в отношении студента. Он может предложить поощрить учащегося, отправить его на дополнительные курсы, активнее спрашивать или отчислить.

Рекомендации сервиса все же не будут обязательными к исполнению, окончательное решение о судьбе учащегося примет деканат.

По словам специалистов, такой метод позволит исключить предвзятое отношение со стороны педагогов. Тестирование системы начнется в нескольких вузах уже в 2019 году. В 2021 году будут действовать опытные образцы. Эксперты полагают, что внедрение искусственного интеллекта позволит снизить процент отчисляемых студентов.


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