Белозерцев поручил завершить приемку всех школ к 15 августа
Пензенцы могут взять доступную ипотеку под выгодный процент
Фестиваль «Марсово поле» в Пензе
«Сурский герой» в Пензе 11 августа
Наши новости
Пензенцы не смогут проехать по улице Белинского. СХЕМА
В Пензе ищут хозяина для хромой собаки
В новых детсадах Спутника завершаются работы на фасадах
Пензенские организации задолжали за газ и электричество миллионы рублей
Пензенские спасатели вызволили ребенка из квартиры
В Пензе появилась кровать для лечения тяжелобольных с ожогами
Волонтеры просят пензенцев помочь собаке перестать бояться людей
В Пензе появилось точное оборудование для обследования донорской крови
Пензенцы смогут ходить на прогулки с врачом весь август
Семь пензенских школьников распространяли наркотики через интернет

Лидин: Только объединив усилия, мы сможем противостоять наркоугрозе

12 августа в 12:49 212 просмотров
, по итогам которой попросил депутатов подключиться к борьбе против вовлечения подростков в сбыт и употребление наркотиков.

" data-title="Лидин: Только объединив усилия, мы сможем противостоять наркоугрозе — Пенза-пресс, рунет за день">

Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин принял участие в заседании антинаркотической комиссии Пензенской области, по итогам которой попросил депутатов подключиться к борьбе против вовлечения подростков в сбыт и употребление наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе областного ЗакСобрания, губернатор Иван Белозерцев напомнил о старте региональной антинаркотической акции «Сурский край — без наркотиков» (0+). Особое беспокойство он выразил в связи с проблемой вовлечения несовершеннолетних в сбыт и употребление наркотиков.

«Речь не идет о том, чтобы уличить детей в употреблении наркотиков и как-то жизнь им испортить. Главное — выявить группу риска и работать над тем, чтобы предложить ребятам альтернативу», — сказал глава региона.

По словам Валерия Лидина, депутаты Законодательного Собрания активно подключились к организации и проведению мероприятий спортивной, оздоровительной и творческой направленности.

«Ежегодно в регионах страны от наркотиков гибнут десятки тысяч человек. Только объединив усилия, мы сможем противостоять наркоугрозе, сравнимой по масштабам распространения и причиняемым бедам с оружием массового поражения. Нельзя оставаться равнодушным к данной проблеме, ее социальным, моральным и экономическим аспектам. Мы все должны встать на защиту нашего будущего и приложить усилия для формирования здорового общества», — отметил он.

В рамках акции в учреждениях Пензенской области пройдут спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы рисунков, тематические часы и круглые столы для несовершеннолетних.

Напомним, в ходе заседания комиссии в правительстве Пензенской области стало известно, что на сегодняшний день семь школьников замечены в распространении наркотиков через интернет. Сообщить информацию о фактах хранения или распространения запрещенных веществ можно, позвонив по номеру «горячей линии»: 8 (8412) 52-35-23. Анонимность гарантируется.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...