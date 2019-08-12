Лидин: Только объединив усилия, мы сможем противостоять наркоугрозе

Председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин принял участие в заседании антинаркотической комиссии Пензенской области, по итогам которой попросил депутатов подключиться к борьбе против вовлечения подростков в сбыт и употребление наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе областного ЗакСобрания, губернатор Иван Белозерцев напомнил о старте региональной антинаркотической акции «Сурский край — без наркотиков» (0+). Особое беспокойство он выразил в связи с проблемой вовлечения несовершеннолетних в сбыт и употребление наркотиков.

«Речь не идет о том, чтобы уличить детей в употреблении наркотиков и как-то жизнь им испортить. Главное — выявить группу риска и работать над тем, чтобы предложить ребятам альтернативу», — сказал глава региона.

По словам Валерия Лидина, депутаты Законодательного Собрания активно подключились к организации и проведению мероприятий спортивной, оздоровительной и творческой направленности.

«Ежегодно в регионах страны от наркотиков гибнут десятки тысяч человек. Только объединив усилия, мы сможем противостоять наркоугрозе, сравнимой по масштабам распространения и причиняемым бедам с оружием массового поражения. Нельзя оставаться равнодушным к данной проблеме, ее социальным, моральным и экономическим аспектам. Мы все должны встать на защиту нашего будущего и приложить усилия для формирования здорового общества», — отметил он.

В рамках акции в учреждениях Пензенской области пройдут спортивно-оздоровительные мероприятия, конкурсы рисунков, тематические часы и круглые столы для несовершеннолетних.

Напомним, в ходе заседания комиссии в правительстве Пензенской области стало известно, что на сегодняшний день семь школьников замечены в распространении наркотиков через интернет. Сообщить информацию о фактах хранения или распространения запрещенных веществ можно, позвонив по номеру «горячей линии»: 8 (8412) 52-35-23. Анонимность гарантируется.