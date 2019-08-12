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Пензенские спасатели вызволили ребенка из квартиры

12 августа в 13:12 202 просмотра

В Пензе ребенок оказался заперт в квартире. Ему на помощь пришли спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, дежурному позвонила женщина. Она сообщила, что ребенок закрыл входную дверь квартиры изнутри и не может самостоятельно выйти.

Специалисты прибыли на место вызова и по приставной лестнице поднялись на балкон квартиры. Затем они вошли внутрь и открыли входную дверь.

«Ребенок не пострадал», — уточнили в пресс-службе.

Ранее информагентство сообщало о том, как пензенские спасатели освободили ребенка, который провалился ногой в сушилку для ковров в одном из дворов города.

Фотография: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/08/12/12000638

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