Пензенские спасатели вызволили ребенка из квартиры

В Пензе ребенок оказался заперт в квартире. Ему на помощь пришли спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, дежурному позвонила женщина. Она сообщила, что ребенок закрыл входную дверь квартиры изнутри и не может самостоятельно выйти.

Специалисты прибыли на место вызова и по приставной лестнице поднялись на балкон квартиры. Затем они вошли внутрь и открыли входную дверь.

«Ребенок не пострадал», — уточнили в пресс-службе.

Ранее информагентство сообщало о том, как пензенские спасатели освободили ребенка, который провалился ногой в сушилку для ковров в одном из дворов города.